Ömer Faruk Beyaz'dan akıl dolu pas!
Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertli ekibin 16 yaşındaki genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz antrenmana damga vurdu. Geç yıldız gerçekleştirilen maçta attığı ara pasla sosyal medyada adından söz ettirdi.
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