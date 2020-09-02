Ömer Faruk Beyaz: Fenerbahçe'de şans bulmak için savaşacağım
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, takım içi rekabete hazır olduğunu ve forma için savaşacağını belirtti. 17 yaşındaki oyuncu, kısa zaman içinde Avrupa'ya gitmek istediğini ifade etti.
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