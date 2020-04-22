Ömer Bayram: Seyircisiz futbolun heyecanı yok!
Galatasaray'ın yıldız ismi Ömer Bayram, corona virüsü (koronavirüsü) tehlikesinin azalmasının ardından düşünülen 'seyircisiz oynama' planına ilişkin konuştu. Sarı kırmızılı yıldız yaptığı konuşmada, seyircisiz maçlara ilişkin, "Tıpkı bir komedyenin şakalarını boş bir salona yapması gibi, bir anlamı ve heyecanı yok" yorumu yaptı.
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