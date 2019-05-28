Olympiakos Valbuena'yı açıkladı
Yunanistan Süper Ligi takımlarından ?Olympiakos, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Mathieu ?Valbuena'yı kadrosuna kattı.
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