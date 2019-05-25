Olcay Şahan'dan ayrılık mesajı
Trabzonspor'da Olcay Şahan, Çaykur Rizespor'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- "Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı Fenerbahçe ile dalga geçti!"
- Burak Yılmaz imzayı attı! İşte yeni takımı
- Burak Yılmaz öyle bir şey yaptı ki! Fotoğraf internete sızdı...
- Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçından kareler
- Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik üzüntüsü
- İşte Spor Toto Süper Lig'de haftanın takımı!
- Burak Yılmaz Fenerbahçe'ye gidecek mi? Ahmet Ağaoğlu açıkladı
- Sezona damga vuracak transfer hamlesi! Onur Kıvrak - Tolga Zengin takası...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.