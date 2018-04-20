Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gökhan Gönül'ün o konuşması – Fotomaç TV
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    Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gökhan Gönül'ün o konuşması

    Kadıköy'de koridorlarda yaşanan arbede sırasında Gökhan Gönül'ün "İçerideyiz diye hakem bizi hükmen mağlup sayabilir. Dışarı çıkalım" dediği görüntülere A Spor ekibi ulaştı.

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    20 Nisan 2018, Cuma
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