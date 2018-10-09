Okay Yokuşlu ve Serdar Gürler'den A Spor'a özel açıklamalar
La Liga'da forma giyen milli futbolcular Okay Yokuşlu ve Serdar Gürler A Spor'a özel açıklamalar yaptı.
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