Okan Koç: Belhanda Galatasaray seviyesinde bir futbolcu değil
A Spor yorumcusu Okan Koç, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Koç, " Belhanda Galatasaray seviyesinde bir futbolcu değil" yorumunu yaptı.
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