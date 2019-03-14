Okan Buruk'tan Şenol Güneş yorumu
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk Konyaspor maçını kazanmak istediklerini söyledi. Milli takımın başına getirilen Şenol Güneş ile ilgili de konuşan Buruk, tecrübeli çalıştırıcının bu görevi hak ettiğini belirtti.
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