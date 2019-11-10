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Okan Buruk'tan Galatasaray yanıtı!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü maçı sonrası A Spor'a özel açıklamalarda buludu.

Erman Toroğlu'nun 'Yarın bir gün Okan Buruk'a Galatasaray teklifi yapsalar şu anda hazır mı?' sorusuna Buruk, "Şu anda çalıştığım takıma bakarsak zaten büyük bir takımda çalışıyorum ve hedeflerimiz şampiyonluk. Kadro yapısıda bunu gösteriyor zaten. O yüzden bu sene iyi bir deneyim olacak benim için. İlk başta işimi iyi yapmak isterim nerde olursam olayım. Şu anda ilk hedefimiz şampiyonluk yarışında olmak. Diğer hedefimiz Avrupa'da gruptan lider olarak çıkmak. Şu anda hedeflerimize kilitlendik. Ondan sonrası Allah ne verir bilinmez. Gerçekten burada çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Oyuncularımla gerçekten iyi bir ilişkim var. Dediğim gibi burada inşallah bu sene şampiyonluğa ulaşan bir ekip oluruz" yanıtını verdi.

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10 Kasım 2019 , Pazar
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