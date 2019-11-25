Okan Buruk'tan Galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk'un Galatasaray maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maç öncesi teknik direktör Okan Buruk'un yaptığı motivasyon konuşmasında, "Dışarıdaki herkes sizden bahsediyor. Sokaktaki insanların favorisi sizsiniz. Yukarıya doğru giden sizsiniz. Kendinize güvenecek olan sizsiniz. Bugün kazanacak olan yine sizsiniz. Çıkın kazanın. Tekrar sevinelim, tekrar kutlayalım." dediği görüldü.

Buruk'un öğrencileri mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi olan taraf olmayı başarmıştı.