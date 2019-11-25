Okan Buruk'tan Galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması
Süper Lig'in 12. hafta açılış mücadelesinde Medipol Başakşehir, zorlu Galatasaray deplasmanındaydı. Turuncu-lacivertliler, karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi olurken mücadele sonrası Başakşehir resmi hesabından Okan Buruk'un yaptığı motivasyon konuşması paylaşıldı.
Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk'un Galatasaray maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maç öncesi teknik direktör Okan Buruk'un yaptığı motivasyon konuşmasında, "Dışarıdaki herkes sizden bahsediyor. Sokaktaki insanların favorisi sizsiniz. Yukarıya doğru giden sizsiniz. Kendinize güvenecek olan sizsiniz. Bugün kazanacak olan yine sizsiniz. Çıkın kazanın. Tekrar sevinelim, tekrar kutlayalım." dediği görüldü.
Buruk'un öğrencileri mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi olan taraf olmayı başarmıştı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Yıldız stoperden Fenerbahçe'ye yeşil ışık! İlk temas gerçekleşti
- Trabzonspor'un Ankaragücü 11'i netleşti
- Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından kareler...
- Ali Koç'tan dikkat çeken sözler: Hiç iyi değilim!
- Spor yazarları İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi
- Comolli'den Fransa çıkarması! İşte hedefteki yıldız
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan şok karar! Malatya maçının ardından
- Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.