Okan Buruk'tan Arda Turan sözleri!
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Transferlerle ilgili 'şu an transfer için oyuncu bakmıyoruz' ifadelerini kullanan Buruk, Arda Turan ile ilgili de konuştu.
İşte Okan Buruk'un açıklamaları:
"Arda'nın ayrılık talebi oldu. Yönetimimiz de uygun gördü. Arda Turan, Türk futbolunun en önemli isimlerinden birisi. Türk futboluna katkılarının yanından kişilik olarak da çok sevdiğim, değer verdiğim bir isim. İlk oynadığı Mlada Boleslav maçını hatırlıyorum, sahada beraberdik. Muhteşem bir başlangıç yapmıştı. Daha sonra da futbol hayatına çok doğru bir şekilde devam etti. İnşallah Arda için hayırlısı olur. Sezon başından beri çok çalıştı. Biz de belli bölümlerde Arda'nın takım içinde olmasını sağladık. Kendisiyle konuştuğumda yeniden sahalarda dönmek için çok istekli olduğunu gördüm. İnşallah güzel bir gelecek onu bekler."
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