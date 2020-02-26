Okan Buruk: Turu fazlasıyla önemsiyoruz

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Sporting ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçtan önce basın mensuplarının karşısına geçen teknik direktör Okan Buruk ve turuncu-lacivertlilerin savunma oyuncusu Ponck önemli açıklamalarda bulundular.



Okan Buruk: Ülke puanı açısından çok önemli. Bunu hep önemsedik. Burada olma sebeplerimizden biri de bunu fazlasıyla önemsememizden kaynaklanıyor aynı zamanda. Hafta arası da söylemiştim. Bütün Türk futbolseverleri bu maça davet etmek istiyorum. Gelip bizi desteklesinler. Sadece Başakşehir için değil, ülke için de çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Seyircimizin desteğini bekliyoruz.



''BU TAKIMIN BAŞINDA OLMAK BENİ HEYECANLANDIRIYOR''

Galatasaray'da 20 yıl önce kazandığı UEFA Kupası kendisine hatırlatılan Okan Buruk, "Avrupa'da kupa kazanmak için Türkiye'de bir takım için her zaman mucizeydi. Galatasaray'la bunu kazandık. Futbolcu olarak bunun içinde olmak mutluluk verici. Şu anda tek Türk takımı olarak ülkemizi temsil ediyoruz. Bu takımın başında olmak beni heyecanlandırıyor." dedi.

"RAKİBE GÖRE HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK"

Deplasman takımı olarak ilk maça 2 forvetle başlamıştık. Fazla pozisyona giremedik. Tabi çok fazla hücum oyuncusuyla oynamak fazla pozisyona gireceğiniz anlamına gelmiyor. Dengeli oynamak, oyuncuları doğru şekilde değerlendirmek önemli. İlk maçta rakibin artıları ve eksilerini gördükten sonra daha iyi analiz edebiliyoruz. Buna göre hazırlığımızı yaptık.

''DEPLASMAN GOLÜ BİZE UMUT VERİYOR''

Medipol Başakşehir'in savunma oyuncusu Carlos Ponck ise ilk maçta atılan golün takıma ümit verdiğini kaydederek, ''Deplasmanda attığımız bir gol bize umut veriyor. Takım olarak evimizde farklı oynuyoruz. İlk maçta çok iyi oynadılar ama burada ilk maçtaki gibi rahat oynayamayacaklar. Maça çok iyi hazırlandık.'' ifadelerini kullandı.