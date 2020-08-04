Okan Buruk: Oraya tur için gidiyoruz
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, Avrupa'ya kilitlenmiş durumda. Avrupa Ligi Son 16 turunda Kopenhag karşısında ilk maçı 1-0 kazanan turuncu-lacivertli ekip, rövanş maçı için Kopenhag'a uçtu. Teknik direktör Okan Buruk, havalimanında açıklamalarda bulundu. Buruk, "Tur için gidiyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz. Tek hedefimiz turu geçip 10 Ağustos'ta Almanya'da olabilmek" ifadelerini kullandı.
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