Okan Buruk: İlk yarı konsantre olmakta zorlandık
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası turuncu-lacivertlilerin teknik direktör Okan Buruk, "İlk yarı konsantre olmakta zorlandık" dedi.
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