Okan Buruk: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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