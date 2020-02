Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz

İdlib'te rejim güçleri tarafından hava saldırısına uğrayarak şehit olan kahraman askerlerimiz için mesaj yollayan Okan Buruk, "Maç sonu galibiyet aldığımız için sevindik, sahada kutlama yaptık ama içeri girince aldığımız şehit haberleri hepimizi derinden yaraladı. Ülkemizin başı sağolsun, Türk askerinin başı sağolsun. Bu haberler bizi çok yıpratıyor. Mehmetçiğimize galibiyeti armağan edelim ama oradaki üzüntüyü derinden yaşıyoruz" dedi.

"120 DAKİKA YÜREKLERİYLE OYNADILAR"

Kısa sürede toparlandıklarını belirten genç teknik adam, "3 gün önce maç oynadık, bugün maça çıkıyoruz, oyuncularımıza 48 saatin yeterli olduğunu hep söyledik. Bugün 120 dakika yürekleriyle, vücutlarıyla, her şeyleriyle mücadele ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum, bugün her türlü övgüyü hak ettiler. Maç sonu tribünlerde her renkten bayrak ve forma olduğunu gördüm. Bir milli takım nasıl destekleniyorsa, Başakşehir de öyle desteklendi. Şehit haberleri almasaydık, daha güzel bir gece olabilirdi bizim için" ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir - Sporting maçından kareler...

"2000 YILINDA DA MUCİZEYDİ"

Galatasaray ile kazandığı UEFA Kupası'na değinen Okan Buruk, "2000 yılında da bir Türk takımı için Avrupa'da kupa kazanmak mucizeydi. 2020'ye geldiğimizde, daha da zorlaştı. Takımlarımızın Mart ayını zor gördüğü yıllar oldu, gitgide kötüye gitti. Avrupa'da gruptan çıkmak istedik, başardık, bir bir bu turları geçmek istiyoruz. Bir Türk takımı olarak bunları ülkemize yaşatmak, bu öz güveni ortaya çıkarmak ve Türk takımları tekrardan burada yarışabiliri göstermemiz gerekiyor. Hem ülkemiz için çabalıyoruz, hem de güçlü olmamız gerekiyor. Futbol bu ülkenin temel taşı, buradaki başarılar insanlara da yansıyor. Gladbach maçından sonra Almanya'daki Türk vatandaşlarımızın sevinci çok önemliydi. Biz elimizden gelenin fazlasını yapacağız, bu finale kadar mı gider, nereye kadar gider, onu bilemiyorum" mesajını verdi.

"ELEŞTİRİ DE OLMASI GEREKİYOR"

Ligde de şampiyonluk istediklerini söyleyen 46 yaşındaki hoca, "Her şeyi yaşıyoruz, ligde lider durumda haftayı bitirdik, burada turu geçen bir takımın hocasıyım, belki bir önceki maçta eleştirilen bir hocaydım, eleştiri de olması gerekiyor, herkesin futbolla ilgili görüşleri var. Beni başarılı kılan oyuncularımın performansı, onlar en iyisini yapmaya çalıştı, onlar teknik adamları iyi ya da kötü yapabiliyorlar. Hedefimiz bu sene için ligde devam etmek ve şampiyonluk içinde yer alabilmek. Devre arasında takviye yapmadık, elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ben de gelişirim, oyuncularımız da gelişir. Yaşları ne olursa olsun, oyuncularımızı hep ileri götürmeye çalışıyoruz. Demba Ba, Clichy belki yaş olarak önde ama her şeylerini veriyorlar. Önemli olan oyuncularımla birlikte bir iş çıkarabilmek, bunun için çabalıyoruz" diye konuştu.