Okan Buruk: Akhisar'a ve Türkiye'ye hayırlı olsun
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek şampiyon olan Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrasında A Spor'un sorularını yanıtladı..
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