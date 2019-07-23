Okan Buruk: "3 transfer yapmak istiyoruz"
Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk transfer çalışmaları hakkında A Spor'a verdiği röportajda takıma 3 transfer düşündüklerini ifa de etti ve "2 stoper 1 de forvet almak istiyoruz." dedi.
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