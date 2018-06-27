Oğuzhan Özyakup'tan eleştirilere cevap – Fotomaç TV
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    Oğuzhan Özyakup'tan eleştirilere cevap

    Oğuzhan Özyakup, 'tatilde çalışmıyor' söylentilerine sosyal medyadan paylaştığı videoyla cevap verdi: Yaptığın her şeyi göstermek zorunda değilsin.

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    27 Haziran 2018, Çarşamba
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