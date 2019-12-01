Oğulcan Çağlayan: Sahamızda etkileyici bir performansımız var
Çaykur Rizesporlu futbolcu Oğulcan Çağlayan, Süper Lig'in 13. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçın ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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