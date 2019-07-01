Obi Mikel resmen Trabzonspor'da | Video haber
Obi Mikel resmen Trabzonspor'da! Nijeryalı futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandı.
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