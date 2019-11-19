Obi Mikel: Başarıda pay sahibi olmak istiyorum

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Obi Mikel, bordo mavili takıma geliş süreci, Türkiye'de oynanan futbol ve sakatlığı hakkında açıklamalar yaptı.

32 yaşındaki orta saha, Süper Lig'deki agresif futbola zor da olsa alıştığını belirtti. Obi Mikel sakatlığı hakkında ise "yaşadığım sakatlıklarda iki kez erken dönmeye çalıştım ama kötü oldu. En son sakatlıktan sonra ise doğrusunu yaparak beklemeye karar verdik. Son antrenmanlarda takımda yer aldım. Bunun iyi bir haber olduğunu düşünüyorum. hafta sonu oynanacak Ankaragücü maçına kadar hazır olacağımı düşünüyorum" dedi.

Bordo-mavili takıma geliş sürecini de anlatan Mikel, "gelmeden önce Onazi ve birkaç kişiyle konuştum. gelinmesi gereken en iyi yer olduğunu anlattılar. başka teklifler de vardı. Kulübün başarılarında pay sahibi olmak adına burayı tercih ettim." dedi...

Abdülkadir Ömür'den övgü dolu sözlerle bahseden Mikel, "onu ilk gördüğüm zaman 'dünyaya bir daha Messi gelmeyecek ama bu çocuk Messi'ye çok benziyor' demiştim. Topa dokunuşu, kontrolü Messi gibi. Abdülkadir, Messi'den bir enstantane yaşatıyor bana" ifadelerini kullandı.