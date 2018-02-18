"O kırmızı karttan sonra G.Saray düşmanı oldu"

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesinin hakemi Halis Özkahya hakkında açıklamalarda bulundu. Tüzemen'in açıklamaları şu şekilde: "Hakemler bu ligi dizayn edeceklerse bilelim. O zaman biz buraya çıkmayalım, yazı yazmayalım, yorumlamayalım. Bir yerde Aykut hoca haklı çıkıyor. Kusura bakmasın. Halis Özkahya keşke atmasaydı Meireles'i. Eli kırılsaydı da atmasaydı kusura bakmasın. Attığında beri Galatasaray düşmanı oldu adam. Bak söylüyorum buradan, Galatasaray düşmanı oldu. Bakın maçlara, söylüyorum MHK'yia. Vereyim mi bilgisini? 5.5 yıldır Kadıköy'de maç yönetmiyor. En son 11 Kasım Orduspor maçını yönetmiş. Meireles maçından beri çıkamıyor"