"O iddia doğru! Zekeriya Alp..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş – Gençlerbirliği maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
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