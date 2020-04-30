N'Sakala geleceğiyle ilgili konuştu
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen başarılı futbolcu Fabrice N'Sakala, transfer süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sezon bitimi kararını vereceğini belirten Kongolu oyuncu, kendisini en çok isteyen takımda forma giymeyi arzuladığını vurguladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.