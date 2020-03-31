Novak ve Pereira'dan büyük katkı
Trabzonspor'un sağ beki Joao Pereira ve sol beki Filip Novak, performanslarıyla dikkat çekiyor. Transfer oldukları günden bu yana bölgelerinin en iyi isimlerinden olan ikili, beraber oynadıkları maçlarda farklarını ortaya koydu. Pereira ile Novak, aynı anda sahaya çıktıkları 58 maçta 23 gole direkt katkı sağladı.
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