Nouma Babel'e tepki gösterdi

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Real Madrid maçı öncesi tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

İngiliz ekibi Liverpool, 8-0 kazandığı Beşiktaş maçının gollerini 'tarihte bugün' adı altında sosyal medya hesabından paylaştı. Babel de bu paylaşımı "2008 yılında bugün" cümlesiyle kendi profiline taşıdı.

Siyah beyazlı taraftarlar, eski futbolcularına tepki gösterirken, Hollandalı oyuncu bu defa "özür dilerim, 2007'ydi" yazılı bir paylaşım daha yaptı. Ryan Babel devam eden eleştirilerin ardından paylaşımı silmek zorunda kaldı.

32 yaşındaki futbolcuya bir tepki de Beşiktaş'ın eski futbolcu Pascal Nouma'dan geldi.

Nouma, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "camialar kalıcıdır, iz bırakmak, efsane olmak istiyorsan formasını giydiğin, ekmeğini yediğin takıma saygılı olmalısın. Bugün Beşiktaş'ta oynarsın, yarın Fenerbahçe, Galatasaray veya Real Madrid'de, bu senin tercihindir. Profesyonelsen gereğini yapmalısın, yapmazsan bugün olduğu gibi rezil olursun. Gazoz olma efsane ol" ifadelerini kullandı.



