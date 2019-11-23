N'Koudou'dan maç sonu açıklaması
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Konya'da İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sezona kötü başlayan siyah beyazlılar, son 5 maçta çıkışa geçerek zirve mücadelesine ortak olmuştu. Kartal mücadeleyi Burak Yılmaz'ın kaydettiği tek golle kazanarak serisini sürdürdü. Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou maç sonu açıklamalarda bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu! Süper yetenek Kartal oluyor
- Konyaspor - Beşiktaş maçından kareler...
- Beşiktaş'ta 2 flaş ayrılık 3 imza!
- Beşiktaş'tan ilk transfer! Ocak'ta imzalıyor...
- Süper Lig'in en değerli 50 futbolcusu belli oldu!
- İşte Braga-Beşiktaş maçından kareler!
- Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz kararı!
- Yıldız golcüden şok Beşiktaş açıklaması! Transfer...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.