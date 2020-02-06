Nihat Özdemir'den 'Zorlu' görüşmesi açıklaması!

Özdemir'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Zorlu'daki meşhur görüşmeye gelelim. Ben TFF Başkanı Nihat Özdemir olarak tüm kulüp başkanlarımızla gerek Federasyon, gerek Zorlu, gerekse herhangi bir yerde görüşebilirim. Bunun bu kadar polemik yapılması kimseye fayda getirmez. Kamuoyu gündemini böyle şeylerle meşgul edeceğinize, Türk futboluyla ilgili projeleri tartışın."