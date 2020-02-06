Nihat Özdemir'den Beşiktaş'ın tekrar talebine yanıt!
TFF Başkanı Nihat Özdemir, düzenlediği basın toplantısıyla Türk futbolunun gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe maçının tekrarıyla ilgili yaptığı başvuruya "Göztepe-Beşiktaş maçıyla ilgili bir müracaat var. Bu bizim işimiz değil. Gelen müracaatı MHK değerlendirecektir, şu anda da değerlendirme aşamasında. Gaziantep FK'nın da bir müracaatı var. IFAB'a danışacaklar, karar verecekler, açıklama yapacağız." yanıtını verdi.
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