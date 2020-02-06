Nihat Özdemir'den Ali Koç ve Semih Özsoy'a transfer yanıtı
TFF Başkanı Nihat Özdemir, düzenlediği basın toplantısıyla Türk futbolunun gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, TFF'nin kendilerine transfer yaptırmadığı yönünde eleştirilerde bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy'ya yanıt olarak "Hepinizin bildiği gibi transfer yaptılar. Talimatlar değerlendirildi ve ancak 1 transfer yapılabileceği ortaya çıktı. Sonuç olarak da 1 transferle kış dönemini kapattılar. Transfer planlarına hiçbir zaman karışmadık, karışamayız. Kurul, Fenerbahçe'nin talebini kısmen kabul ederek 16 milyon TL'yi harcama limitine dahil edip, diğer talebini reddetmiştir." dedi.
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