Nihat Özdemir ve Göksel Gümüşdağ şehit haberleri sonrası açıklamalarda bulundu
Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon karşılaşması sonrasında konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'de şehitlerin olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
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