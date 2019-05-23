Nihat Özdemir: "Türkiye'yi Avrupa'da ilk 5'e dünyada ilk 10'a sokmak istiyoruz"
TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir, düzenlediği basın toplantısında "Avrupa sıralamasında ilk 5, dünya sıralamasında ilk 10 arasında yer almasını sağlamak amacımızdır. Daha başarılı Türk futbolu için omuz omuza çalışmamız gerektiğine inanmaktayım. Yeni federasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz." .
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