Nihat Özdemir: Tarih yazacağımıza inanıyorum
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat? Özdemir, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile yapacağı karşılaşmada yeni bir zafer alacağına inandığını belirtti.
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