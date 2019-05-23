Nihat Özdemir: "Şenol Güneş'e güvenim tam"
TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılıp A Milli Futbol Takımı'nın başınan geçecek olan teknik direktör Şenol Güneş'e güveninin tam olduğunu söyledi.
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