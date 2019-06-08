Nihat Özdemir: Sahada elimizde geleni yapacağız
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat? Özdemir kritik Fransa maçı öncesi A Spor'un sorularını yanıtladı.
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