Nihat Özdemir: Mustafa Cengiz kabul edemeyeceğimiz eleştirilerde bulundu
TFF Başkanı Nihat Özdemir, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Kulüp Lisans Kurulu ile ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili olarak "Sayın Cengiz'in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz eleştirilerde bulundu." yanıtını verdi.
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