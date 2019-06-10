Nihat Özdemir: İzlanda'da yaşananları UEFA'ya ileteceğiz
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Nihat Özdemir: İzlanda'da yaşananları UEFA'ya ileteceğiz

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımımızın İzlanda'nın Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan olaylarla ilgili bir görüşme yaptı.

Nihat Özdemir'in açıklamaları:

İnşallah bu olay futbolcularımız üzerinde müspet bir etki yaratır

"Sayın bakanımız akşam 22.00 sularında buraya ulaşmış olacak. Türkiye Cumhuriyeti, Türk halkı bu işe büyük tepki koydu. Üzüntülüyüz ama inşallah bu olay, futbolcularımız üzerinde müspet bir etki yaratır."

İzlanda'da yaşananları UEFA'ya ileteceğiz

"Yapılan hareketin basit bir hareket olmadığı anlatıldı. Bir mektup halinde UEFA'ya ileteceğiz, burada yaşananları anlatacağız. Gerçekten çok çirkin bir olay. Büyük bir protestoyla bunu karşılamak istiyorum."

Servet Yardımcı'nın açıklamaları:

UEFA da bu durumdan rahatsız

"Bu karşılamayı UEFA ile görüştüm, onlar da bundan rahatsız. Araştıracaklarını, tasvip etmediklerini söylediler. Geniş raporumuzu UEFA'ya göndereceğiz ve bu işin daha ileri safhalarda araştırılmasını isteyeceğiz."

İzlanda'yı her zaman iyi ağırladık

"İzlanda Futbol Federasyonu ile yakın ilişkilerimiz var. Onları her zaman iyi ağırladık. Gunnarsson'un verdiği çok yanlış bir bilgi. Onun için rahatsız olduk."

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10 Haziran 2019 , Pazartesi
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