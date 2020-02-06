Nihat Özdemir: Cumhurbaşkanımız sporu siyasete karıştırmamamızı istedi
TFF Başkanı Nihat Özdemir, düzenlediği basın toplantısıyla Türk futbolunun gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Sorunlarınızı, dertlerinizi, problemlerinizi kendi aranızda konuşun, halledin ve yürüyün ama sizden bir ricam var. Hiçbir zaman siyaseti, sporun içine karıştırmayın, ne beni, ne de siyasetçi arkadaşlarımı" dediğini söyledi.
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