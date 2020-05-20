Nihat Özdemir açıkladı: Süper Lig'in başlama tarihi için anlaştık
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği, Süper Lig'in akıbetini belirlemek için kritik bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in başlama tarihi konusunda kulüplerle 12 Haziran için mutabakata vardıklarını söyledi. İşte detaylar...
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