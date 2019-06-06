Neymar'ın otel görüntüleri ortaya çıktı!
Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın Paris'te bir otelde buluştuğu kadına tecavüz ettiği iddiaları hakkında flaş otel odası görüntüleri ortaya çıktı.
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