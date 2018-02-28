Neymar'dan Bolu'daki berbere selam
PSG'nin Brezilyalı dünya yıldızı Neymar, yakın arkadaşı Bolusporlu Andre Santos'un Bolu'daki berberi Hüseyin Tayşi'ye ve şehre videolu selam gönderdi. TFF 1'inci Lig takımı Boluspor'un Brezilyalı futbolcusu Andre Santos'un yakın arkadaşı Paris Saint Germain oyuncusu Neymar geçen günlerde Boluspor'a 75 bin TL'lik piyango bileti alarak katkıda bulunmuştu. Andre Santos, Brezilya'ya giderek yeniden Neymar ile bir araya geldi. Santos ile Neymar, video çekerek Bolu'da berberlik yapan Hüseyin Tayşi'ye selam gönderdi. Neymar videoda, Hi Hüseyin, merhaba Bolu dedi.
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