Neymar şov yapayım derken rezil oldu
PSG'nin Katar ziyareti sırasında denizin ortasına kurulan platformda topu atabildiği kadar uzağa atmak isteyen Neymar şutunu çekti, kramponu ayağından fırlayarak topla birlikte denize uçtu.
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