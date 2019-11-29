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Nevzat Dindar: Trabzonspor'un ülkeye yaptığı hizmeti keşke siz yapsanız

Çiğdem Ceylan'ın sunduğu Sabah Sporu'na konuk olan Nevzat Dindar, Trabzonspor'un UEFA Avrupla Ligi'nde Getafe karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendirdi.

İşte o açıklamalar:

"Diğer takım taraftarları Trabzonspor'u sosyal medyada eleştiriyor. Trabzonspor'un ülkeye yaptığı hizmeti keşke biraz siz yapsanız. Bu iş sadece puanla olmuyor. Trabzonspor sadece Galatasaray maçını düşünerek rotasyon yapmadı. 17, 18, 19 yaşlarındaki gençlerin forma şansı bulması çok önemli. Bu ülkeye hizmet sadece aldığın puanla ölçülmez. Genç oyuncular kazandırılarak da ülkeye hizmet yapılır. Trabzonspor da son dönemlerde genç oyunculara en fazla şans veren takımların başında geliyor."

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29 Kasım 2019 , Cuma
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