Nevzat Dindar: Roma'nın performansı bizim büyüklere ders olmalı"

İşte o açıklamalar:

"Başakşehir grupta tesellimiz diyebileceğimiz bir performansa imza attı. Ancak Roma, Şampiyonlar Ligi seviyesinde üst düzey bir takım. Fonseca da maçı fazlasıyla ciddi almış, bu da bizim büyüklere ders olmalı."