Nevzat Dindar: Roma'nın performansı bizim büyüklere ders olmalı"
Çiğdem Ceylan'ın sunduğu Sabah Sporu'na konuk olan Nevzat Dindar, Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Roma'ya kaybettiği maçı yorumladı.
İşte o açıklamalar:
"Başakşehir grupta tesellimiz diyebileceğimiz bir performansa imza attı. Ancak Roma, Şampiyonlar Ligi seviyesinde üst düzey bir takım. Fonseca da maçı fazlasıyla ciddi almış, bu da bizim büyüklere ders olmalı."
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