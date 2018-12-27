Nevzat Dindar: Galatasaray'da Serdar Aziz ile yollar ayrılıyor
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Son Sayfa programında Galatasaray'ın milli futbolcusu Serdar Aziz ile yollarını ayıracağını açıkladı.
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