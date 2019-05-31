Nevzat Dindar: "Galatasaray yönetiminde Balotelli ismi konuşuluyor"
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Transfer Hattı programında adı Galatasaray ile anılan Mario Balotelli ile ilgili "Galatasaray yönetiminde Balotelli'nin konuşulduğunu biliyorum. Hatta pazartesi günü Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile birlikte iftar masasındaydım. Masada Balotelli esprisi yapıldı. Balotelli iş yapar ancak sansasyonel hayatı, skandalları ve saha içindeki tavırları soru işareti olarak duruyor." ifadelerini kullandı.
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