Nevzat Dindar: "Galatasaray için kayyum tehlikesi var!"
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Gün Ortası programında Galatasaray gündemine dair açıklamalarda bulundu. Dindar, Galatasaray için kayyum tehlikesi olduğunu söyledi. İşte detaylar...
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