Nevzat Dindar: "Galatasaray futbolcuları o kadar isteksiz ve ruhsuz ki ciddi bir sorun var"
Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Paris Saint Germain ile karşılaşan Galatasaray, Fransız devine direnememiş ve 5-0 sahadan yenik ayrılmasının ardın A Spor yorumcusu Nevzat Dindar değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Galatasaray futbolcuları o kadar isteksiz ve ruhsuz ki ciddi bir sorun var" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fatih Terim gemileri taktı! Real Madrid'in eski golcüsü geliyor...
- Fatih Terim'den sürpriz karar! Ankaragücü maçı 11'inde...
- Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i
- Fatih Terim elini taşın altına koydu! 2 yıldızı o getiriyor
- Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı! Çıldırtan Fenerbahçe detayı
- Felipe Melo'dan olay sözler! Fenerbahçe maçlarında...
- Galatasaray'da flaş Falcao gelişmesi! Alanyaspor maçında...
- 360 milyonluk fiyasko!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.